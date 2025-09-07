Работы до конца не доведены, окончательного заключения некоторые системы не имеют, уточнил генеральный конструктор - заместитель генерального директора ОАК Сергей Коротков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) примет решение по серийному выпуску самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 после завершения проводимых работ. Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор - заместитель генерального директора ОАК Сергей Коротков.

"У нас есть заключенные контракты, которые мы сегодня ведем. И, безусловно, такие средства (А-50 - прим. ТАСС) нам нужны сегодня, особенно для получения той информации, которая требуется. Но еще эти работы до конца не доведены, и окончательного заключения еще эти системы не имеют. Вот получим, и тогда будет принято решение о <...> масштабируемом и серийном производстве", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщал глава Ростеха Сергей Чемезов в феврале 2024 года, Ростех планирует восстановить прежний выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50, так как он нужен Вооруженным силам (ВС) РФ и "очень хорошо идет на экспорт". Ранее сообщалось о модернизации очередного авиационного комплекса ДРЛО А-50 до уровня А-50У.

Самолет А-50У предназначен для обнаружения, сопровождения и определения принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели.