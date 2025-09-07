Кабмин направит почти 250 млн рублей на ремонт объектов в Омской области

Средства из резервного фонда используют, в частности, для восстановления Усть-Ишимского лицея "Альфа"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило почти 250 млн рублей на ремонт пострадавших в 2024 году от паводка объектов в Омской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Как отметили в пресс-службе, на капитальный ремонт четырех объектов выделено 247,8 млн рублей.

Так, средства из резервного фонда используют для восстановления Усть-Ишимского лицея "Альфа", общежития Тарского индустриально-педагогического колледжа, а также Ашеванской и Слободчиковской общеобразовательных школ в Усть-Ишимском районе. Завершение работ планируется до конца 2025 года.

Из-за паводка в мае 2024 года в Омской области был введен режим ЧС федерального значения. Особенно сильно пострадал от затопления Усть-Ишимский район. В пик паводка в муниципалитете было затоплено около 650 домов и 1,1 тыс. участков. В безопасные места были эвакуированы более 2 тыс. жителей.