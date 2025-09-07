Многие граждане не знают об особенностях и нюансах международных телефонных соединений, отметила специалист проекта Народного фронта "За права заемщиков"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Любой вызов с номера, начинающегося не с кода "+7", может являться мошенническим и представляет опасность. Чтобы определить страну, с которой поступают звонки, рекомендуется использовать поисковые системы или справочные сервисы. Об этом ТАСС рассказала эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская.

"Многие граждане не знают об особенностях и нюансах международных телефонных соединений. Кто-то даже не обращает внимание на международный код, после префикса "+", прежде чем ответить на входящий звонок. Однако, если у вас нет знакомых за рубежом, любой вызов с номера, начинающегося не с "+7", - опасен. И чтобы проверить, из какой страны поступают звонки, можно воспользоваться поисковиком или одним из многочисленных справочных сервисов", - сказала эксперт.

Кроме того, отметила Пожарская, ответив на звонок с неизвестного мобильного номера и услышав, что звонит представитель правоохранительных органов, социальных служб, сотрудник банка или страховой компании, специалист службы поддержки портала госуслуг, граждане продолжают разговор и становятся жертвами мошенников. "Они забывают, что любая коммуникация с гражданами или клиентами осуществляется только с официальных номеров. Эти телефоны, как правило, многоканальные, и для соединения с конкретным сотрудником или специалистом нужно знать дополнительно короткий номер, который набирают после перевода телефона в тоновый набор вводом специального символа", - пояснила собеседница агентства.

Общие рекомендации

Пожарская рассказала, что общий номер телефона всегда размещен на официальных ресурсах организации или компании в разделе "контакты". "Также существуют короткие сервисные номера из трех-пяти цифр без префиксов и кодов. Они принадлежат коммерческим организациям - банкам, страховым компаниям и прочим и социологическими службам, а используются для опросов, поддержки и маркетинга. Такие номера тоже размещают на официальных сайтах", - сказала эксперт.

По ее словам, опасность общения с теми, кто звонит с незнакомых, даже официальных номеров, заключается в том, что мошенники активно пользуются технологиями подмены номеров и звонят из любой точки мира через виртуальные АТС (автоматические телефонные станции) и sim-боксы (программно-аппаратные комплексы). "Поэтому самый верный способ защититься от мошеннических звонков - не брать трубку с незнакомых номеров. Если информация важная, то звонящий воспользуется другим способом, чтобы ее сообщить. Например, направит заказное письмо, СМС с описанием сути вопроса, повестку и так далее", - указала Пожарская.