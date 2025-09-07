Гостиницу "Космос" в Магадане достроят к концу 2027 года

Интерес к туризму и развитию гостиничного бизнеса в Магаданской области растет, отметил губернатор региона Сергей Носов

МАГАДАН, 7 сентября. /ТАСС/. Завершение строительства гостиницы "Космос" в Магадане запланировано на 2027 год. Объект станет частью масштабной программы по развитию туристической инфраструктуры области, сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума губернатор Магаданской области Сергей Носов.

"Есть график, контракт. Это четвертый квартал 2027 года. И такая есть задача, чтобы новогоднюю елку хотя бы 31 декабря 2027 года нарядить и поставить в холле гостиницы", - рассказал Носов.

Губернатор отметил, что при успешной реализации этого проекта в будущем могут быть запущены аналогичные или сопоставимые по значимости проекты. Он подчеркнул, что в последнее время интерес к туризму и развитию гостиничного бизнеса в регионе растет.

Сейчас строительство гостиницы "Космос" в Магадане находится в стадии реализации. Этот объект - часть масштабной программы по развитию туристической и социальной инфраструктуры области, направленной на повышение привлекательности региона для туризма. Новая гостиница задумывается как современный многофункциональный комплекс с полным спектром услуг. Ожидается, что "Космос" серьезно расширит возможности размещения туристов, особенно в контексте растущего интереса к уникальной природе Колымы, а также этнографического и приключенческого туризма.

