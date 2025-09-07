На ней они обсудят план по добыче нефти на октябрь

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Встреча восьми стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, началась в онлайн-формате, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций. Участники встречи должны договориться о плане по добыче нефти на октябрь.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало накануне, что Саудовская Аравия продвигает ускоренное наращивание добычи нефти участниками ОПЕК+ для восстановления доли рынка. По данным издания, "восьмерка" ОПЕК+ рассмотрит вопрос о том, что делать с оставшимся ограничением на добычу нефти в 1,65 млн б/с, которое действует до конца 2026 года.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал журналистам, что "восьмерка" ОПЕК+ принимает решение во время встречи. "Повестки у нас нет, мы всегда рассматриваем в целом текущую ситуацию, прогнозы, исходя из этого решаем вопросы на месте", - говорил он.

Во встрече участвуют Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт.