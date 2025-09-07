Следующая встреча стран состоится 5 октября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Восемь ведущих стран ОПЕК+ приняли решение нарастить добычу нефти из-за благоприятных фундаментальных показателей рынка - на 137 тыс. б/с (к уровню сентября), сообщили в ОПЕК по итогам встречи "восьмерки".

"В связи со стабильными перспективами мировой экономики и благоприятными фундаментальными показателями рынка, отраженными в низких запасах нефти, восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тысяч б/с по сравнению с 1,65 млн б/с, объявленными в апреле 2023 года", - отметили в ОПЕК.

По данным ОПЕК, Россия и Саудовская Аравия смогут нарастить добычу на 42 тыс. б/с каждая, Ирак - на 17 тыс. б/с, ОАЭ - на 12 тыс. б/с, Кувейт - на 11 тыс. б/с, Казахстан - на 6 тыс. б/с, Оман - на 3 тыс. б/с, Алжир - на 4 тыс. б/с.

Теперь квота России на добычу составляет 9,491 млн б/с, Саудовской Аравии - 10,02 млн б/с, Ирака - 4,237 млн б/с, Кувейта - 2,559 млн б/с, ОАЭ - 3,387 млн б/с, Казахстана - 1,556 млн б/с, Омана - 804 тыс. б/с, Алжира - 963 тыс. б/с.