Увеличить показатели планируется до сентября 2026 года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ планируют постепенно до сентября 2026 года нарастить добычу нефти на 1,65 млн баррелей в сутки (группой восьми ведущих стран ОПЕК +), то есть, по сути, компенсируют принятые ими ранее уровни сокращения добычи, сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов ОПЕК+.

По данным агентства, решение было принято на встрече группы "восьми", на которой сегодня было решено нарастить добычу на 137 тыс. б/с. Само заседание длилось порядка 11 минут.

"Делегаты заявили, что увеличение будет осуществляться поэтапно - ежемесячно до сентября следующего года", - сообщило агентство.

По подсчетам ТАСС, сокращая ежемесячно добычу на 137 тыс. б/с с октября 2025 года по сентябрь 2026-го включительно, ведущие восемь стран ОПЕК+ как раз и нарастят добычу на 1,644 млн б/с.

7 сентября восемь ведущих стран ОПЕК+ приняли решение нарастить добычу нефти из-за благоприятных фундаментальных показателей рынка.

По данным ОПЕК, Россия и Саудовская Аравия смогут нарастить добычу на 42 тыс. б/с каждая, Ирак - на 17 тыс. б/ с, ОАЭ - на 12 тыс. б/с, Кувейт - на 11 тыс. б/с, Казахстан - на 6 тыс. б/с, Оман - на 3 тыс. б/с, Алжир - на 4 тыс. б/ с.