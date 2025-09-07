Интеграция беспилотников в воздушное пространство страны требует инвестиций как со стороны государства, так и со стороны частного бизнеса

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Безопасная интеграция беспилотников в воздушное пространство страны невозможна без создания специализированной инфраструктуры аэродромов. Об этом сообщил глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов на Международном форуме беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина".

"Эффективная и безопасная интеграция беспилотников в единое воздушное пространство страны невозможна без создания специализированной инфраструктуры. Поэтому необходимо развивать инфраструктуру аэродромов в целях обеспечения приема, наземного и технического обслуживания, выпуска беспилотных воздушных судов. <...> Существует проблема доступа в воздушное пространство. Минтрансом установлено 60 специальных зон для полета БПЛА, поэтому география не способна охватить потребности бизнеса и региональных служб, что препятствует тестированию и коммерческой эксплуатации", - рассказал Кутепов, слова которого приводит его пресс-служба.

Вопрос развития инфраструктуры требует инвестиций как со стороны государства, так и со стороны частного бизнеса, отметил сенатор.

"Отсутствует инфраструктура планирования, согласования и контроля полетов [беспилотников] в реальном времени, а также отсутствуют унифицированные требования и единая среда для средств мониторинга и контроля применения аппаратов, в том числе для субъектов, из эксплуатирующих, в составе муниципальных, региональных или отраслевых служб. Наблюдается кадровый дефицит. <...> Это основные вопросы ближайшей повестки по данной теме", - рассказал сенатор.

Реализация предложенных мер позволит сформировать в России конкурентоспособную и устойчивую отрасль беспилотной авиации, что внесет существенный вклад в технологический суверенитет и диверсификацию экономики страны, добавил Кутепов.

Основные задачи по развитию беспилотников решаются в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". Его комитет по экономической политике СФ отмечает в числе приоритетных в целях парламентского сопровождения.