Страна занимает первое место в мире по оценочной стоимости природных ресурсов, указал глава Российского фонда прямых инвестиций

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия занимает первое место в мире по оценочной стоимости природных ресурсов, которая составляет около $75 трлн, и намерена развивать новые партнерства для их совместного освоения. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Россия является страной номер один по стоимости природных ресурсов в мире. <...> Россия уже установила и будет развивать новые партнерские отношения с ведущими государствами для совместной разработки ресурсов", - написал он в Х.

Он отметил, что именно из-за такой лидирующей позиции Россия постоянно подвергается нападкам со стороны глобалистов и "глубинного государства".

Согласно данным международного агентства Statista, которые приводит Дмитриев, в пятерку стран-лидеров по совокупной стоимости природных ресурсов также входят США ($45 трлн), Саудовская Аравия ($34 трлн), Канада ($33 трлн) и Иран ($27 трлн).