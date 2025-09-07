Ресурсы российского региона будут востребованы на индийском рынке, отметил президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Индийские компании заинтересованы в добыче полезных ископаемых на Дальнем Востоке. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани на полях Восточного экономического форума.

"На полях ВЭФ важным направлением работы для меня является поддержка стратегического видения моего правительства в отношении российского Дальнего Востока. Он открывает широкие возможности для инвестиций индийских компаний, при этом ресурсы региона будут востребованы на индийском рынке", - сказал Котвани. По его словам, "Индия заинтересована в расширении своего присутствия в этом богатом ресурсами регионе". "Поэтому на ВЭФ мы обсудим, как бизнес может содействовать таким инициативам, как морской коридор Ченнаи - Владивосток и новая Программа российско-индийского сотрудничества на Дальнем Востоке до 2029 года. Эта программа задает рамки для взаимодействия в таких отраслях, как сельское хозяйство, энергетика, добыча полезных ископаемых, алмазная промышленность, фармацевтика и морской транспорт", - указал Котвани.

Президент Индийского бизнес-альянса отметил, что по итогам форума рассчитывает "увидеть более четкую дорожную карту того, каким образом индийские компании смогут участвовать в дальневосточных проектах, а российские регионы - извлекать пользу из индийских инвестиций и опыта".

