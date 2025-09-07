Строительная отрасль может столкнуться с ростом напряженности из-за замороженных строек и снижением доступности жилья без системных мер государственного регулирования, следует из аналитического обзора НРА

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Строительная отрасль РФ может столкнуться с кризисом ликвидности застройщиков, ростом социальной напряженности из-за замороженных строек и дальнейшим снижением доступности жилья для населения без системных мер государственного регулирования. Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Без системных мер государственного регулирования сектор рискует столкнуться с кризисом ликвидности застройщиков, ростом социальной напряженности из-за замороженных строек и дальнейшим снижением доступности жилья для населения. Требуются возобновление целевых программ поддержки и корректировка денежно-кредитной политики", - говорится в документе.

Аналитики отмечают накапливающиеся системные риски перегрева сектора: отношение незавершенного строительства к годовому вводу жилья выросло со 106,8% в 2019 году до 149,6% в 2024-м. Застройщики запускают новые проекты при замедлении темпов реализации, что создает угрозу затоваривания и увеличения количества проблемных объектов, указывают они.

Согласно материалам, застройщики также массово переходят на рискованные схемы финансирования: в 2024-2025 годах доля сделок с рассрочкой выросла до 40% в январе-марте 2025 года против 10-20% - за аналогичные периоды предыдущих годов, при этом объем накопленной задолженности по таким схемам превысил 1 трлн руб. "Тенденция несет новые риски для рынка, так как увеличивает финансовую нагрузку на девелоперов. Также существуют опасности и для потребителей: рассрочка часто предполагает повышенные цены на жилье, жесткие штрафы за просрочки и более короткий срок погашения. Помимо этого, в отличие от ипотеки, рассрочка от застройщика не защищена эскроу-счетами, что повышает риски потери средств для покупателей при банкротстве девелопера", - отмечается в документе.

По подсчетам аналитиков, распроданность строящегося жилья упала за последние два года до исторического минимума в 31-32%. "Такой разрыв между предложением и спросом создает серьезные риски для всей отрасли", - говорится в обзоре. Резкое сокращение спроса на новостройки аналитики связывают с поэтапным сворачиванием государственных программ поддержки, а также полной отменой программ, таких как ИТ-ипотека в Москве и Санкт-Петербурге, что сделало кредиты недоступными для значительной части покупателей.