Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил о готовности провести "соответствующие надзорные мероприятия при необходимости"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Прокуратура проследит за соблюдением интересов и прав российского бизнеса в случае возвращения на рынок иностранных компаний. Об этом в интервью РБК сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.

"Поскольку, как известно, свято место пусто не бывает, очень важно, чтобы не нарушались права и интересы тех бизнесменов, которые это место уже заняли. В этой части соответствующие надзорные мероприятия при необходимости мы, безусловно, проведем", - сказал он.

Краснов пояснил, что нормативное определение условий возвращения западных компаний и соответствующих процедур не относится к компетенции прокуратуры.