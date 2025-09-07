Иски об обращении в доход государства имущества в суды подают, если установят факты коррупции и незаконного вывода активов, отметил генеральный прокурор РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России не проводит ревизию приватизации, иски об обращении в доход государства имущества в суды подаются, если установлены факты коррупции и незаконного вывода активов. Об этом в интервью РБК сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"Я неоднократно говорил: мы не занимаемся ревизией приватизации в России. Прокуроры проводят проверки и готовят соответствующие иски в связи с установленными фактами коррупции, незаконного вывода активов, преднамеренного банкротства и других действий криминального характера", - сказал он. Краснов пояснил, что в первую очередь это касается стратегических и системообразующих предприятий, особенно находящихся под иностранным контролем.

По его словам, упрек, который можно принять, связан с порой запоздалой оценкой коррупционного происхождения изымаемых активов. "Но согласитесь, лучше поздно, чем никогда. Именно такую позицию занял Конституционный суд России, прямо подчеркнув, что применять предусмотренные Гражданским кодексом сроки исковой давности к искам прокуроров об обращении имущества коррупционеров в доход государства некорректно", - сообщил генпрокурор.

В то же время он подчеркнул, что большинство приватизационных конкурсов были проведены безупречно.