Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что у ведомства нет практики проводить проверку приватизации по желанию бизнесменов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что у прокуратуры нет практики проводить проверку приватизации по желанию бизнесменов, он посоветовал бизнесу работать в законной плоскости, чтобы снизить риски судебных претензий.

"Самый простой способ снять с себя риски судебных претензий - законопослушное и социально ориентированное поведение, честное ведение бизнеса, своевременная выплата заработной платы и ее индексация, защита прав трудового коллектива, вклад в развитие инфраструктуры предприятия, посильное участие в развитии региона, на территории которого осуществляется предпринимательская деятельность", - сказал Краснов в интервью РБК.

Он добавил, что Генпрокуратура индульгенций не выдает.