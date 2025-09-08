Каждый четвертый респондент сталкивался с неблагоприятными ситуациями, когда ущерб здоровью или имуществу не был покрыт страховкой

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Страховыми продуктами пользуются большинство (79%) опрошенных россиян, но только половина внимательно изучали условия договоров страхования. Таковы результаты онлайн-опроса НИФИ Минфина РФ, Всероссийского союза страховщиков и медиахолдинга Rambler&Co (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Страховыми продуктами пользуются большинство (79%) россиян. В свою очередь лишь половина (49%) респондентов, заключавших договор страхования, отметили, что внимательно изучали правила страхования и условия перед подписанием", - указано в результатах опроса.

Наиболее популярными продуктами среди пользователей страховых услуг остаются ОСАГО (41%), а также добровольное страхование жилья, автомобиля, имущества и гражданской ответственности (22%). Кредитное страхование жизни и имущества есть у 16% страхователей, 11% пользуются добровольным медицинским страхованием и лишь 4% - накопительными программами.

Каждый четвертый (24%) респондент сталкивался с неблагоприятными ситуациями, когда ущерб здоровью или имуществу не был покрыт страховкой. 35% опрошенных заявили об опыте "неоправданных ожиданий" от страховых продуктов, главным образом из-за приобретения ненужного продукта (14%) или об отказе в выплате по условиям страхования (8%).

Во всероссийском исследовании приняли участие 2 000 человек.