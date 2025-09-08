В августе военное ведомство требовало 176 млн рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Свыше 40 млн рублей Минобороны РФ просит взыскать с РЖД по серии новых исков. Это следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО "Российские железные дороги". Сумма исковых требований: 40 миллионов 393 тысячи 982 рублей", - сообщается в документе.

В августе сообщалось о поданных исках Минобороны к РЖД на сумму в 176 млн рублей. В конце мая военное ведомство уже требовало совокупно по серии исков с РЖД более 30 млн рублей. В июне стало известно, что Минобороны просит Арбитражный суд Москвы о взыскании 13 млн рублей с компании.