МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Новая цифровая платформа государственных закупок для российских образовательных учреждений, созданием которой занимаются объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) и группа компаний "Просвещение", будет полезной не только для государственных, но и для частных организаций. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее участники сессии "Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения" в рамках ВЭФ сообщили, что РВБ и "Просвещение" создадут цифровую платформу государственных закупок для российских образовательных учреждений.

"На мой взгляд, платформа будет полезной и для частных образовательных организаций. В нашей стране сформировано единое образовательное пространство, и важно, чтобы у всех образовательных организаций была возможность пользоваться эффективными решениями по организации учебного процесса. Но все решения будут приниматься уже по завершении пилотного проекта", - сказал Кравцов.

Пилотный проект по госзакупкам на образовательные нужды через единую платформу уже запущен в Рязанской области, где первые 10 учебных заведений совершили тестовые закупки.