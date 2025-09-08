КНР ввела санкции против японского сенатора Хэй Сэки за антикитайские действия

Его обвинили в распространении ложной информации о Тайване, островах Дяоюйдао, об исторических вопросах, а также о событиях в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, говорится в сообщении МИД Китая

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Китайские власти ввели санкции в отношении японского сенатора Хэй Сэки за действия, нарушающие суверенитет КНР. Об этом сообщил МИД Китая.

"Сенатор Хэй Сэки настойчиво распространяет ложную информацию о Тайване, островах Дяоюйдао, об исторических вопросах, а также о событиях в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, - говорится в распространенном заявлении. - Его действия - серьезное вмешательство во внутренние дела Китая, они существенно подрывают суверенитет и территориальную целостность КНР".

Как уточняется, Хэй Сэки открыто посещает храм Ясукуни, который в странах Азии считается символом милитаризма, и тем самым "грубо нарушает" договоренности, достигнутые между властями КНР и Японии, не соблюдает принцип "одного Китая".

В соответствии с китайским законодательством сенатору и членам его семьи запрещен въезд в КНР, включая специальные административные районы - Гонконг и Макао. Все движимое и недвижимое имущество сенатора на китайской территории подлежит заморозке. Кроме того, организации и физические лица в Китае не имеют права заключать с ним сделки, осуществлять сотрудничество, прочие виды взаимодействия.

Это решение, как отмечается, вступило в силу 8 сентября.