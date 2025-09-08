Рейтинг наиболее высокооплачиваемых рабочих специальностей в промышленности возглавила профессия электрогазосварщика

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Заработные платы в вакансиях для квалифицированных рабочих в промышленности в Москве за год выросли на 11,9%, это выше темпов инфляции. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Медианные зарплатные предложения работодателей Москвы для квалифицированных рабочих в промышленности за год выросли на 11,9%, для рабочих в строительстве - на 11%. Зарплаты рабочих растут быстрее инфляции, которая составила по РФ 8,79% по данным на июль 2025 года", - говорится в итогах исследования.

Рейтинг наиболее высокооплачиваемых рабочих специальностей в промышленности возглавляет профессия электрогазосварщика, где медианная зарплата составляет 130 тыс. рублей (+18% за год). Далее идут оператор станков с числовым программным управлением - 125 тыс. рублей (+25%), маляр по дереву - 120 тыс. рублей (+14%), столяр - 120 тыс. рублей (+20%). В сфере строительства наиболее высокооплачиваемая рабочая специальность - промышленный альпинист (155 тыс. рублей, +3%). Следующие строчки занимают мастер отделочных работ (150 тыс. рублей, +15%) и монтажник окон ПВХ (145 тыс. рублей, +4%).