Роскачество напоминает, что использование таких механизмов создает прямую угрозу жизни и здоровью детей при дорожно-транспортных происшествиях

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Росстандарт назначил штрафы продавцам суррогатных детских удерживающих устройств, включая так называемые "треугольники" для ремней безопасности. Меры приняты на основе информации, направленной Роскачеством, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Росстандарт рассмотрел направленную Роскачеством информацию о наличии в продаже суррогатных детских удерживающих устройств (в том числе так называемых "треугольников" на ремень безопасности) и назначил штрафы продавцам", - говорится в сообщении.

Роскачество напоминает, что использование суррогатных устройств создает прямую угрозу жизни и здоровью детей при дорожно-транспортных происшествиях.

Как отметили в Роскачестве, летом 2025 года вступили в силу обновленные правила перевозки детей в автомобилях, утвержденные постановлением правительства РФ. Документ определяет, что лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами и не могут использоваться для обеспечения безопасности детей.

Роскачество совместно с Росстандартом и организацией "Совет матерей" ведет системную работу против распространения опасных устройств, указано в сообщении.

После проверки к административной ответственности привлечены ИП Лосев Л. А. и ИП Круглов Д. А., каждый оштрафован на 10 тыс. рублей. ИП Лосев снял продукцию с продажи на Wildberries. Еще один продавец, ИП Комиссарова А. В., добровольно прекратил реализацию опасных товаров на маркетплейсе и принял меры для недопущения нарушений в будущем.