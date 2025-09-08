В настоящий момент антидроновая продукция не поставляется иностранным заказчикам

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Представители стран Африки проявляют активный интерес к улавливающим сетям "Дарвин", которые применяются в том числе для защиты гражданских объектов критической инфраструктуры от беспилотников. Об этом ТАСС заявил официальный представитель предприятия-разработчика "Системы механической защиты".

"Страны Африки проявляют большой интерес к защитно-улавливающим сетям "Дарвин". Во-первых, на этом континенте сосредоточено много российских объектов, работает много наших предприятий. Все они нуждаются в защите от дронов, поскольку боевые дроны применяются не только в России, угроза атак существует во многих странах мира", - рассказали в организации.

По словам официального представителя компании, на данный момент антидроновая продукция не поставляется иностранным заказчикам. "Пока все наши производственные мощности используются для защиты отечественных потребителей, объекты которых в том числе находятся не на территории России. Однако прямые поставки зарубежным поставщикам пока не рассматриваются. Мы работаем только для российских потребителей", - отметили в организации.

Сети были представлены в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем "Дронница", который проходил 6-7 сентября в Новгородской области.