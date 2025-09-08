Мероприятие пройдет в Циндао провинции Шаньдун

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Приморский край в конце года примет участие в самой крупной рыбопромышленной выставке Китая в Циндао. Об этом ТАСС сообщила первый вице-губернатор Приморского края, председатель правительства региона Вера Щербина на полях X Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В конце года мы планируем визит в город Циндао провинции Шаньдун для участия в самой масштабной рыбопромышленной выставке. В течение года также представляем наш экспортный потенциал на конгрессно-выставочных мероприятиях и в таких городах, как Шанхай, Харбин, Чэнду, Чанчунь. В декабре запланировано проведение выставки "Дни Приморского края в провинции Ляонин" в городе Шэньян. В планах на 2026 год организовать Дни культуры в провинции Гуандун в Гуанчжоу с участием Приморского филиала Мариинского театра", - сказала Щербина.

Первый вице-губернатор отметила, что Китай - ключевой внешнеторговый партнер региона, обеспечивающий до 70% товарооборота края. В первой половине 2025 года товарооборот между Приморьем и КНР вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, также увеличились объемы грузовых перевозок - рост около 14%. Регион активно развивает сотрудничество не только с традиционными для себя северо-восточными провинциями Китая: Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян, но и расширяет связи с центральными и южными регионами.

"Создается совместный Международный индустриальный институт биомедицины и здоровья ДВФУ-Синьхуа в Гуанчжоу, в котором будут реализованы программы обучения русскому языку. В сентябре планируется набор на совместные программы "Общественное здравоохранение" и "Молекулярная и клеточная биология". Академические связи с КНР активно устанавливаются и в системе среднего профессионального образования. 15 колледжей из Находки, Лесозаводска, Уссурийска, Владивостока, Большого Камня, Спасска-Дальнего, Дальнегорска, Партизанска развивают сотрудничество в сфере подготовки специалистов железнодорожного транспорта, судостроения, сельского хозяйства, машиностроения, педагогики", - добавила председатель правительства.

Она напомнила, что в Харбине и Даляне открыты две торговые точки "Сделано в Приморье". Сейчас в павильонах размещена продукция более 30 компаний края. Прорабатывается вопрос по открытию магазинов приморских товаров в провинциях Цзилинь и Гуандун.

Китай находится на первом месте среди стран, чьи компании активно участвуют в реализации проектов на территории Приморского края. Сумма инвестиций составляет около 6 млрд рублей в такие области, как сельское хозяйство, логистика, строительство, перерабатывающая промышленность.

