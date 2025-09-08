Товарооборот достиг $143,76 млрд, сообщило Главное таможенное управление республики

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Китайско-российский товарооборот в январе - августе достиг $143,76 млрд, сократившись на 9,4% в годовом исчислении. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт китайских товаров в РФ за указанный период уменьшился на 9,7%, до $64,77 млрд. Импорт продукции из России в Китай составил $78,99 млрд, снизившись на 9,1%.

В итоге положительное сальдо РФ в январе - августе достигло $14,22 млрд. Это примерно на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

За август показатель торговли КНР и России уменьшился на 6,4% по сравнению с июлем, до $17,9 млрд. В том числе экспорт из Китая составил $8,55 млрд (понижение на 5,8%), импорт из РФ - $9,35 млрд (сокращение на 6,9%).

Основная часть российских товаров, поставляемых в КНР, приходится по стоимости на нефть, природный газ и уголь. Среди прочей номенклатуры медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. Китай экспортирует в РФ широкий перечень продукции - от автомобилей, тракторов, компьютеров, смартфонов, промышленного и специализированного оборудования до детских игрушек, одежды и обуви.

Объем двусторонней торговли в 2023 году увеличился на 26,3%, до $240,11 млрд. В 2024 году КНР и Россия обновили рекорд, доведя показатель до более чем $244 млрд.