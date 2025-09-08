Вице-премьера РФ возглавил структуру организации в июне 2024 года

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Председателем совета директоров РЖД переизбрали вице-премьера РФ Виталия Савельева, сообщил он в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

"Второй раз меня переизбрали, да. Пока меня не назначили, но такая директива выходит", - сказал он.

Савельев возглавил совет директоров РЖД в июне 2024 года.

