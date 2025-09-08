Положительное сальдо Пекина в торговом взаимодействии с Вашингтоном сократилось по сравнению с январем - августом 2024 года на 17,2% и составило $185,84 млрд

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Объем китайско-американской торговли в январе - августе достиг $380,06 млрд, уменьшившись на 14,4% в годовом исчислении. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Согласно опубликованной статистике, экспорт товаров из Китая в Соединенные Штаты за отчетный период сократился на 15,5%, до $282,95 млрд. Импорт американской продукции в КНР снизился на 11%, до $97,11 млрд. В итоге положительное сальдо Китая в торговом взаимодействии с США сократилось по сравнению с январем - августом 2024 года на 17,2% и составило $185,84 млрд.

За август товарооборот Китая и США уменьшился по сравнению с июлем на 10,5%, до $42,88 млрд. В частности, экспорт из КНР в Соединенные Штаты достиг $31,6 млрд (снижение на 11,7%). Импорт американской продукции китайской стороной сократился на 6,6%, до $11,28 млрд.

Китай импортирует из США сою, хлопок и кукурузу, микросхемы, внедорожники, коксующийся уголь, медь и медную руду. Американская сторона закупает у КНР смартфоны, малоценные товары с упрощенным таможенным оформлением, компьютеры, литиево-ионные батареи, детские игрушки, продукцию из пластика, камеры слежения, бытовые приборы, одежду, обувь и многое другое.

Товарооборот двух стран испытывает негативное воздействие протекционистских мер Вашингтона. В мае Китай и США объявили об отмене дополнительных пошлин и временном снижении взаимных тарифов.

В 2023 году объем торговли КНР и Соединенных Штатов уменьшился на 11,6% и составил $664,45 млрд. Однако в 2024 году показатель повысился на 3,7%, до $688,28 млрд.