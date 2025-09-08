Объем поставок из Европы в КНР сократился на 4,8%

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Китайско-европейский товарооборот в январе - августе достиг $541,04 млрд, увеличившись на 3,3% в годовом исчислении. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Согласно опубликованным данным, за отчетный период экспорт товаров из Китая в ЕС вырос на 7,5%, до $369,04 млрд. Объем поставок из Европы в КНР составил $172 млрд, сократившись на 4,8%.

Положительное сальдо Китая по итогам торговли с Евросоюзом за восемь месяцев составило $197,04 млрд, повысившись на 21,5% по сравнению с январем - августом 2024 года.

За август объем торговли между КНР и странами сообщества почти не изменился по сравнению с июлем, достигнув $74,51 млрд. Китайский экспорт вырос на 3,3%, до $51,68 млрд, а импорт европейской продукции снизился на 6,9%, до $22,83 млрд.

Ключевые партнеры КНР в Евросоюзе

Ведущий торговый партнер КНР среди государств ЕС - Германия. За восемь месяцев объем торговли Китая с ФРГ составил $138,67 млрд, увеличившись на 3,4% в годовом исчислении. В том числе китайский экспорт вырос на 10,5%, до $78,05 млрд, импорт из Евросоюза, напротив, снизился на 4,5% и достиг $60,62 млрд.

В рейтинге ключевых стран по масштабу товарооборота с КНР после Германии находятся Нидерланды, нарастившие за восемь месяцев объем торговли с Китаем на 1,6%, до $73,69 млрд, а также Франция ($54,25 млрд, увеличение на 2,4%).

ЕС, как и члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Россия и США, считается ключевым внешнеторговым партнером Китая. В 2023 году товарооборот КНР с Евросоюзом сократился на 7,1%, а в 2024-м - вырос на 0,4%, до $785,82 млрд.