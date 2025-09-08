Эксперт Зубарик: отсутствие закона о мастер-планах тормозит их разработку

Программный директор дискуссионной площадки Росконгресса "Урбан хаб" добавила, что проблема пока состоит в том, что существует несколько альтернативных предложений министерств и институтов развития

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Задержка с разработкой закона о мастер-планах пока не позволяет ускорить их создание для 200 городов России. Как рассказала ТАСС генеральный директор арх-градостроительного бюро "Мастер'с план", программный директор дискуссионной площадки Росконгресса "Урбан хаб" на Восточном экономическом форуме Юлия Зубарик, отсутствие статуса документа не позволяет выделять средства на его разработку.

В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил разработать мастер-планы еще для 200 городов России, кроме трех десятков дальневосточных и арктических городов. В апреле текущего года на расширенном заседании президиума Госсовета он поручил правительству ускорить разработку закона о мастер-планах, который необходим для придания такому документу официального правого статуса.

"Пока нам бы справиться с текущим поручением президента по мастер-планам для 200 городов, а мы не можем это сделать, потому что разрабатывать мастер-план сегодня не могут власти ни федеральные, ни региональные. Этим сегодня занимаются только институты развития, такие как ВЭБ.РФ и ДОМ.РФ, потому что такого документа как "мастер-план" до сих пор не существует в градостроительном кодексе. Чтобы выделять средства бюджета любого уровня на его разработку, мастер-плану как документу нужен официальный юридический статус, а пока его нет. И да простят меня коллеги, которые этим занимаются: мы уже больше года не можем утвердить этот закон", - отметила Зубарик.

Она добавила, что проблема пока состоит в том, что существует несколько альтернативных предложений министерств и институтов развития о том, как должен выглядеть закон о мастер-планах. И пока проекты конкурируют между собой. При этом городам Дальнего Востока и Арктики повезло больше - их мастер-планы уже разработаны и находятся в реализации.

Х Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.