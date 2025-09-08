В годовом исчислении сумма выросла на 2,5%

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Внешний товарооборот Китая в январе - августе достиг $4,11 трлн, увеличившись в годовом исчислении на 2,5%. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт китайских товаров за отчетный период вырос на 5,9%, до $2,45 трлн. В то же время сократился объем закупок Китаем товаров в других странах - на 2,2%, до $1,66 трлн. Положительное сальдо КНР за восемь месяцев составило $785 млрд и оказалось примерно на 29% больше, чем в январе - августе 2024 года.

За август объем международной торговли Китая уменьшился по сравнению с июлем на 0,7% и достиг $541,29 млрд. В том числе экспорт КНР составил $321,81 млрд, примерно на уровне предыдущего месяца, а импорт - $219,48 млрд (понижение на 1,7%).

КНР - ведущий мировой производитель, поставляющий на международный рынок широкий спектр продукции и выступающий в качестве основного торгового партнера для более чем 150 стран и регионов. Россия - ключевой поставщик энергоносителей в Китай, который наращивает импорт высококачественной пищевой и сельскохозяйственной продукции из РФ.

Согласно статистике ГТУ, в 2023 году объем внешней торговли КНР сократился на 5%, а в 2024 году вырос на 3,8%.