Ведомство рассчитывает на продление ограничений в 2026 году, заявил руководитель Илья Шестаков

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Росрыболовство рассчитывает на продление запрета на коммерческий вылов осетров в Каспийском море на 2026 год. Об этом ТАСС заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в рамках Восточного экономического форума.

"Я думаю, что мы договоримся и запрет будет продлен. Надеюсь, во всяком случае. Мы введение запрета поддерживаем", - сказал Шестаков.

В декабре 2024 года Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Иран продлили на 2025 год запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб в Каспийском море.

