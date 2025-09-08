Оно должно ассоциироваться с Россией, сообщил вице-премьер РФ

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Название для первого российского высокоскоростного поезда могут определить голосованием, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Вице-премьер подчеркнул, что название поезда должно ассоциироваться с Россией.

"Над этим [названием] работает специально созданная фокус-группа специалистов-маркетологов, которая методом опроса отбирает и предлагает нам варианты. Давайте пока мы это решение оставим для них. Мы хотим, чтобы, во-первых, была ассоциация, что это именно российский поезд. И мы бы очень хотели, чтобы это название прижилось. Мы так часто делаем в режиме краудсорсинга, прислушиваемся к мнению наших людей. Работаем над этим и посмотрим, что они выберут", - сказал он.