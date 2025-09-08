Министр сельского хозяйства Андрей Шинделов сообщил, что в среднем по области скошено и обмолочено 30% зерновых и зернобобовых культур

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Урожай зерновых и зернобобовых прогнозируется на уровне 2,7-2,8 млн тонн при сохранении динамики урожайности и хороших погодных условиях в Новосибирской области. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил министр сельского хозяйства Андрей Шинделов.

"В абсолютных цифрах [уже] превысили 1 млн тонн по зерновым и зернобобовым. <…> При такой средней урожайности - 30 центнеров с гектара в лучших районах и лучших хозяйствах, можно прогнозировать, что <…> на 2,7-2,8 млн по зерновым, зернобобовым при таких погодных условиях можно рассчитывать", - сказал он.

Шинделов уточнил, что в среднем по области скошено и обмолочено 30% зерновых и зернобобовых культур, начался обмолот технических культур. По оценке Минсельхоза, в лидирующих по уборке районах убрано от 40 до 55% зерновых, при этом в части районов показатель составляет только 5-6%. Министр отметил, что на некоторых территориях начинается пророст зерна. По первоначальной оценке Россельхозцентра, собранная пшеница соответствует 2 и 3 классам.

Прогнозируемый сбор зерновых и зернобобовых в Новосибирской области в 2025 году ранее ожидался на уровне предыдущего года - 2,4 млн тонн. Область входит в тройку крупнейших сельскохозяйственных регионов Сибири.

Дожди вносят коррективы в уборочную кампанию на территории Сибирского федерального округа (СФО), на начало сентября аграрии убрали немногим более 20% от плана, сообщал полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев. Он также отметил, что неблагоприятные погодные условия сказываются на качестве зерновых - в том числе отмечаются потери при уборке. Он добавил, что регионам необходимо приложить дополнительные усилия, нарастить число работающей в полях техники и усилить работу по сушке и обработке зерна.