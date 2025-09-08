В частности, задерживаются самолеты из Владивостока, Братска, Новокузнецка

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Число задержек прибывающих рейсов в новосибирском аэропорту Толмачево увеличилось с 12 до 22, вылет одного отменен. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно информации на табло, задерживаются самолеты из Владивостока (три), Братска (два), Новокузнецка, Мирного, Южно-Сахалинска, Екатеринбурга, Москвы (два), Горно-Алтайска (два), Абакана, Сургута (два), Омска, Иркутска, Бишкека, Сочи, Баку, Стамбула. Задерживается вылет рейса в Сургут, в Санкт-Петербург - отменен.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел.