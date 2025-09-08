Он продлится до 10 октября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на III ежегодную премию "Ведомости импульс" стартовал и продлится до 10 октября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета премии.

"В конкурсный отбор приглашаются крупные инвестиционные проекты без отраслевых ограничений с объемом инвестиций от 1 млрд рублей. Впервые применяется обновленная система оценки, которая позволяет выделить проекты, реализуемые на приоритетных территориях развития, а также включает новые номинации, отражающие актуальные тренды экономики и технологий", - сказано в сообщении.

Основными номинациями 2025 года стали "Разработка и применение искусственного интеллекта", "Развитие Арктики и Дальнего Востока", "Международная кооперация", "Образование XXI века", "Здоровье нации", "Качественная городская среда", "Инфраструктурный каркас страны" и "Технологическое лидерство".

В конкурсном отборе, по данным пресс-службы, могут участвовать юридические лица всех форм собственности, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в соответствии с действующим законодательством на территории Российской Федерации в сферах, имеющих отношение к целям и задачам премии. Участие в премии бесплатное.

Цель премии "Ведомости импульс" - стимулировать инвестиционную активность, поощрять проекты, формирующие отраслевые тренды, и создавать площадку для обмена опытом между ключевыми игроками рынка. "Премия также призвана осветить социально-экономические, технологические и экологические результаты, достигнутые благодаря реализации крупных инвестиционных проектов", - отметили в пресс-службе.

ТАСС - генеральный информационный партнер премии.