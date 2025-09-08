В ходе эксплуатации "Азимут" также обеспечит гарантийное и послегарантийное обслуживание изделия

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Производственная компания "Азимут" Ростеха установила на аэродроме в городе Сасово Рязанской области приводной радиомаяк РМП-200, который обеспечит безопасные заходы воздушных судов на посадку и передачу диспетчерами голосовых сообщений с земли на борт. Об этом говорится в сообщении госкорпорации "Ростех".

В ходе эксплуатации "Азимут" также обеспечит гарантийное и послегарантийное обслуживание изделия.

"Приводной радиомаяк РМП-200 уже успел доказать свою надежность и долговечность. Он эксплуатируется по всей России - от Калининграда до острова Русский в Приморье. Российское оборудование также работает в странах ближнего зарубежья, в частности - в аэропортах Абхазии, Казахстана, Узбекистана и Вьетнама", - отметил замгенерального директора "Азимута" Алексей Гальченков, слова которого приводятся в сообщении.

Радиомаяк предназначен для определения курсового угла воздушного судна и получения речевых сообщений, передаваемых по каналу "земля-борт".