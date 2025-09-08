Среди ключевых инвестиционных проектов - строительство горно-обогатительного комбината на железорудном месторождении в Тугуро-Чумиканском районе

ХАБАРОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Делегация Хабаровского края подписала соглашения сумму, превышающую 2 трлн рублей на Восточном экономическом форуме, сообщили в региональном правительстве. Это самый большой объем привлеченных средств среди регионов Дальнего Востока.

Делегацию Хабаровского края возглавлял губернатор Дмитрий Демешин. Руководитель региона на полях ВЭФ выступил на двух сессиях, принял участие в запуске президентом России крупных инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке, в том числе международного терминала аэропорта Хабаровск и Тихоокеанской железной дороги. Также на совещании по развитию энергетики губернатор доложил главе государства о перспективных решениях для развития электроэнергетики в регионе после 2030 года и принял участие в пленарном заседании с президентом.

"За три дня работы форума глава региона и участники делегации провели более 30 рабочих встреч с потенциальными инвесторами и партнерами, в результате которых подписано 18 соглашений на общую сумму более 2 трлн рублей. По итогам форума Хабаровский край стал лидером среди регионов Дальнего Востока по объему привлеченных средств", - говорится в сообщении.

Проекты

Среди ключевых инвестиционных проектов, заключенных на форуме, - строительство горно-обогатительного комбината на железорудном месторождении в Тугуро-Чумиканском районе. Этот проект реализуется совместно с компанией "Милькан" и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Объем инвестиций оценивается в 650 млрд рублей.

На территории опережающего развития "Хабаровск" к 2027 году появится новый тепличный комплекс, что позволит обеспечить жителей края свежими овощами в течение всего года. По соглашению, инвестиции составят 19 млрд рублей, будет создано более 500 рабочих мест.

В социальной сфере запланировано строительство современного центра настольного тенниса, который станет базой для подготовки молодых спортсменов. Также между правительством региона и ОАО "Российские железные дороги" заключено соглашение о сотрудничестве в области реализации проекта "Городская электричка". По проекту, электрички интегрируют в единую систему пассажирского транспорта краевой столицы.

Особое внимание было уделено развитию международного сотрудничества. На острове Большой Уссурийский, по которому пролегает граница с Китаем, планируется создание парка Дружбы. Он будет включен в мастер-план Хабаровской городской агломерации и построен с применением механизма "Дальневосточной концессии". Этот проект также вошел в соглашение с ВЭБ.РФ, которое предполагает реализацию на территории края новых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 27 млрд рублей. В их числе и проекты строительства финансово-делового центра "Хабаровск-сити" и развития спортивно-туристического комплекса "Хехцир" и горного курорта "Холдоми".

"Очень важно, чтобы мы смогли реализовать наши большие амбициозные планы, но они невозможны без фабрики проектного финансирования, потому что большие дорогостоящие проекты - это компиляция финансовых ресурсов. Поэтому мы отрабатываем все возможные варианты, в том числе финансовые институты, банки, которые мы не просто приглашаем в наш край, а с которыми уже плотно работаем", - приводятся в сообщении слова Демешина.

Большой популярностью среди гостей форума пользовался павильон Хабаровского края на выставке "Улица Дальнего Востока". Его посетили премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, генеральный директора АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и другие представители федеральных органов власти, иностранные делегации и крупные инвесторы. В заключительный день состоялся визит делегации провинции Ляолин Китайской Народной Республики.

О форуме

В десятом Восточном экономическом форуме приняли участие порядка 8 тыс. человек из 75 стран и территорий, включая Россию. Самые многочисленные делегации прибыли из Китая, Лаоса, Монголии, Японии, Индии. Площадку посетили 14 глав дипломатического корпуса. Среди участников - более 2,6 тыс. представителей российского и иностранного бизнеса. На форуме подписано 358 соглашений, договоров, меморандумов, планов и дорожных карт. По словам заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, общая сумма подписанных документов составляет 6 трлн 58,2 млрд рублей.