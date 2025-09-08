Соучастник Роман Вишняк заключил досудебное соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Блогерам Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему Чекалину предъявлено обвинение в денежных переводах в валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Соучастник блогеров Роман Вишняк заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

"С их соучастником прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство", - говорится в сообщении.

Чекалины и Вишняк обвиняются по п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

В пресс-службе также подтвердили, что расследование уголовного дела завершено, обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами.

По данным следствия, Чекалины и Вишняк, совместно с соучастниками, с сентября 2021 года по февраль 2022 года при продаже онлайн-марафонов совершили валютные операции по переводу средств в сумме более 251,6 млн рублей на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.