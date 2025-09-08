Володин поздравил работников и ветеранов Минфина с профессиональным праздником

Председатель Госдумы отметил вклад финансового сектора в устойчивость экономики России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов Министерства финансов РФ с профессиональным праздником, отметив их вклад в повышение устойчивости российской экономики и достижение национальных целей.

"Укрепляя финансовую систему в условиях внешних вызовов, российские финансисты вносят вклад в повышение устойчивости экономики, улучшение качества жизни граждан, достижение национальных целей развития нашей страны", - сказал Володин, слова которого приведены на сайте Госдумы.

По его словам, финансовый сектор активно участвует в поддержке инфраструктурных проектов и ключевых отраслей, внедряет современные цифровые инструменты. "Содействуя увеличению расчетов в национальных валютах, многое делает для обеспечения экономического суверенитета России", - подчеркнул председатель Госдумы.

В заключение Володин пожелал работникам и ветеранам отрасли "дальнейших успехов и всего самого доброго", отметив их профессионализм, компетентность и ответственное отношение к делу.

8 сентября в России ежегодно отмечается профессиональный праздник - День финансиста. Дата была установлена указом президента РФ Дмитрия Медведева от 19 августа 2011 г. "О Дне финансиста". Празднование приурочено ко дню образования Министерства финансов России - 8 сентября (20 сентября по новому стилю) 1802 г. император Александр I подписал манифест "Об учреждении министерств".