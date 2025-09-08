Президент республики отметил достижение договоренности о стратегическом партнерстве с Китаем в атомной отрасли

АСТАНА, 8 сентября. /ТАСС/. Планирование строительства второй и третьей атомных электростанций в Казахстане следует начать уже сегодня. Об этом заявил в послании к народу президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Нам следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей АЭС. На недавней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином была достигнута договоренность о стратегическом партнерстве наших стран в атомной отрасли", - сказал он, выступая в парламенте. Токаев напомнил, что месяц назад в Казахстане началось возведение первой АЭС с участием Росатома. "Для стабильного роста в экономике этого, пожалуй, недостаточно", - отметил он.