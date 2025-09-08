В случае неисполнения ответчиками решения Генпрокуратура просила взыскать с них в пользу РФ €7,5 млрд

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ на €7,5 млрд к германской нефтегазовой компании Wintershall Dea, юридической фирме Aurelius Cotta и арбитрам третейского суда в Гааге, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд определил: запретить компании Wintershall Dea GmbH, юридической фирме Aurelius Cotta, их директорам, должностным лицам, представителям, правопреемникам, конечным бенефициарам, ликвидаторам и уполномоченным контрагентам продолжать и поддерживать арбитражные разбирательства против Российской Федерации на основании договора к Энергетической хартии по всем вопросам, связанным с изданием указов президента Российской Федерации <...> о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств, международных организаций, в том числе по делу номер 202442 при Постоянной палате третейского суда, Гаага, Нидерланды", - сказал судья. Аналогичное решение вынесено в отношении арбитров Шарля Понсэ и Олуфунке Адекойя.

В случае нарушения решения российский суд постановил взыскать с Wintershall Dea, Aurelius Cotta и указанных арбитров третейского суда в Гааге €7,5 млрд по курсу ЦБ.

Ранее Генпрокуратура РФ подала иск к Wintershall Dea и Aurelius Cotta, специализирующейся на международном арбитраже и представляющей интересы германской компании, а также арбитрам Постоянной палаты третейского суда в Гааге: Шарлю Понсэ (Швейцария), Хамиду Гарави (Иран, Франция) и Олуфунке Адекойя (Нигерия, Великобритания).

Генпрокуратура требовала запретить проводить разбирательство по взысканию с России €7,5 млрд в пользу Wintershall Dea в третейском суде в Гааге. В случае неисполнения ответчиками решения Арбитражного суда Москвы Генпрокуратура просила взыскать с них в пользу РФ €7,5 млрд по курсу ЦБ РФ.

Позднее Генпрокуратура РФ отказалась от претензий к арбитру Хамиду Гарави. Он "надлежащим образом оценил сложившуюся ситуацию относительно международного трибунала, добросовестно заявил самоотвод" и с 5 мая прекратил свои полномочия арбитра по разбирательству за рубежом, отмечал представитель ГП РФ.

Wintershall Dea утверждает, что лишилась возможности вести бизнес в России и вложенных инвестиций после указов президента о контрмерах на санкции, но в иске Генпрокуратуры отмечается, что после начала СВО германская корпорация сама решила прекратить сотрудничество с "Газпромом" и присоединиться к введенным санкциям в отношении России.

Ранее суд по заявлению Генпрокуратуры РФ принял обеспечительные меры по иску и обязал германскую компанию и других ответчиков приостановить разбирательство против Российской Федерации в зарубежном арбитраже. ГП РФ обосновала свое заявление об обеспечительных мерах тем, что открытое Wintershall Dea международное разбирательство против России может причинить значительный экономический ущерб государству. Международный трибунал 13 мая приостановил разбирательство после этого решения суда РФ.

Об участии Wintershall Dea в российских проектах

17 января 2023 года Wintershall Dea объявила о намерении покинуть Россию. Корпорация заявляла, что выйдет из активов в РФ в соответствии с действующими юридическими обязательствами и зафиксирует убыток в €5,3 млрд. Прошлой осенью Wintershall Dea сообщила, что инициировала два арбитражных разбирательства против России для защиты своих прав на российские активы. Компания заявляла, что причиной разбирательств является нарушение РФ обязательств по двустороннему договору о защите инвестиций с ФРГ и Энергетической хартии.

Wintershall Dea являлась одним из финансовых инвесторов "Северного потока - 2", выступает акционером оператора газопровода "Северный поток" (с долей в 15,5%). Кроме того, компания владела 25,01% в совместном с "Газпромом" (74,99%) проекте "Ачим девелопмент", а также вместе с "Газпромом" и австрийской OMV управляла совместным предприятием "Севернефтегазпром", разрабатывающим Южно-Русское месторождение.

Однако в 2024 году правительство РФ постановило создать российские юрлица для управления этими предприятиями без участия бывших иностранных акционеров в рамках специальных экономических мер.