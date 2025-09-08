Глава Европейского совета также упомянул борьбу с глобальным изменением климата в качестве другого важного элемента

БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Европейского совета Антониу Кошта считает военные расходы одним из главных двигателей европейской экономики, наряду с борьбой с глобальным изменением климата. Об этом он заявил на пресс-конференции в ходе визита в Хельсинки.

"Нашим ключевым приоритетом является конкурентоспособность ЕС, - заявил Кошта. - Очень важно использовать борьбу с глобальным потеплением и оборону в качестве двух главных двигателей экономики ЕС. Когда мы инвестируем в оборону - мы инвестируем в науку, исследования и новые технологии, это же относится и к климату".

Кошта также пообещал, что в новом семилетнем бюджете ЕС на 2028-2034 годы должны быть заложены финансы на поддержку охраны границ Финляндии, а также на экономическую поддержку приграничных с Россией регионов Финляндии.