Курс евро также вырос до 96 рублей в первый раз с 14 апреля

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 82 рубля впервые с 30 июля 2025 года, курс евро превысил 96 рублей впервые с 14 апреля 2025 года, свидетельствуют данные площадки "Финам".

По состоянию на 10:27 мск курс доллара рос на 0,97% - до 82,071 рубля. К 10:45 мск курс доллара поднимался на 0,68%, до 81,84 рубля.

Курс евро, по данным на 10:37 мск, рос на 0,85% и находился на уровне 96,029 рубля. К 10:45 мск доллар торговался на уровне 96,034 рубля (+0,27%).