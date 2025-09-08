Морской порт обратился в арбитраж с требованием взыскать с компании основной долг в размере 52,3 млн рублей и пени в размере 12,2 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Архангельский морской торговый порт вступил в дело о банкротстве компании "Таймыргормаш", рассматриваемого арбитражным судом Красноярского края, из-за долга за перевалку угля. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

По данным издания "Коммерсант", "Таймыргормаш", связан с корпорацией AEON, занимающейся освоением Сырадасайского угольного месторождения на севере Красноярского края.

"О вступления в дело о банкротстве. Архангельский морской торговый порт", - говорится в картотеке дел. Согласно данным суда, первоначально иск о банкротстве подала компания "Криптоний" из-за долга в 2,1 млн рублей. Но в настоящий момент в базе суда содержится сообщения, что ООО "Криптоний" подало заявление об отказе исковых требований полностью или в части.

Согласно данным Федресурса, морской порт вступил в дело о банкротстве таймырской компании на основании решения арбитражного суда Москвы, принятого весной этого года и вступившего в законную силу. Морской порт обратился в столичный арбитраж с требованием взыскать с таймырской компании основной долг в размере 52,3 млн рублей и пени в размере 12,2 млн рублей. Порт занимался перевалкой угля таймырской компании, который доставлялся в Архангельск морскими судами. Арбитражный суд частично удовлетворил иск морского порта и постановил взыскать с "Таймыргормаша" 52,3 млн рублей основного долга и пени в размере 7 млн рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе.

Об угольном месторождении

Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц "Таймыргормаш" имеет право заниматься добычей и обогащением угля, и транспортной обработкой грузов. Компания зарегистрирована в Таймырском муниципальном районе края.

Освоение Сырадасайского каменноугольного месторождения ведется в рамках создания угольного кластера на Таймыре. При освоении месторождения планируют создать угольный разрез мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год - на втором, построить обогатительную фабрику, морской порт "Енисей", автодорогу, вахтовый поселок, электростанцию.

Архангельский морской торговый порт - крупный транспортный комплекс для перевалки контейнеров, пиломатериалов, металлов, удобрений, тяжеловесного оборудования и навалочных грузов.