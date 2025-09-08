Министр иностранных дел подчеркнул, что заклинания об изоляции России не действуют

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Запад предрекал России крах экономики и полную изоляцию после начала специальной военной операции, однако статистика показывает, что РФ стала четвертой экономикой мира и крупнейшей экономикой в Европе по паритету покупательной способности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"России предрекали после начала специальной военной операции крах экономики, полную изоляцию, превращение страны и ее руководства в полных изгоев, но статистика западных банков, включая Всемирный банк, говорит о том, что Россия по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира после США, Китая и Индии и крупнейшей экономикой в Европе по тому же критерию", - отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что заклинания об изоляции России не действуют, и мероприятия по линии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС "наглядно показали, что вся эта чепуха придумана, чтобы некоторые западные страны могли на публику размахивать своими знаменами", заявляя о собственной ведущей роли в мире.