ЦБ: в Сибири растет спрос на упаковку

Производители наращивают мощности

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Производители упаковки в Сибири отмечают повышенный спрос на продукцию, крупные фирмы планируют нарастить производство из-за максимальной загруженности мощностей. Об этом сообщается в докладе "Региональная экономика", опубликованном на сайте Банка РФ.

"Во втором квартале 2025 года большинство производителей упаковки в Сибири сообщали о сохранении повышенного спроса на свою продукцию. Новосибирский производитель полимерной упаковки отметил, что основной рост объемов производства и продаж компании обеспечило увеличение заказов на полимерные пакеты за счет развития рынка электронной коммерции в России", - говорится в документе.

Отмечается, что при этом маржинальность бизнеса и чистая прибыль растут из-за снижения цен на сырье. Компания планирует до конца года нарастить месячный объем выпуска продукции на четверть относительно начала года. В то же время крупный сибирский производитель стеклотары отмечает, что рост спроса продолжает превышать возможности наращивания предложения. Во втором квартале 2025 года объем производства компании вырос на 24%, производительность технологических линий наращивается за счет облегчения стеклянной упаковки.

Высокий спрос фиксирует и другой производитель пищевой и технической стеклотары в Сибири. Из-за максимальной загруженности мощностей фирма планирует запустить инвестиционный проект с привлечением господдержки. В то же время крупный сибирский производитель продолжил наращивать производство крафтлайнера - картона премиального качества - для упаковки широкого круга товаров.