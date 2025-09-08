Администрация президента США Дональда Трампа пока не сделала практических выводов из этого, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Процесс дедолларизации и создания альтернативных платежных платформ идет, но администрация президента США Дональда Трампа пока не сделала практических выводов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Тенденция к созданию альтернативных платформ и платежных и других логистических механизмов, которые необходимы для нормальной торговли, этот процесс идет", - сказал он.

"И, когда сейчас уже члены администрации [бывшего президента США Джо] Байдена тоже пытаются прибегать к этому, выглядит немножко как-то нелогично, потому что, если уж вы сказали, это Трамп сказал, что Байден своими действиями в отношении доллара наносит колосалльный вред американцам и их ведущим позициям в мировой финансовый системе. Сейчас, к сожалению, те, кто отвечает за финансы в администрации Дональда Трампа, выводов каких-то из этой оценки своего лидера пока не сделали, по крайней мере", - указал министр.