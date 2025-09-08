Пассажиров разместили в терминале аэропорта, им предоставлены прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Рейс ZF-839 Екатеринбург - Анталья совершил посадку на запасном аэродроме в Атырау (Казахстан) по технической причине. Посадка прошла благополучно в штатном режиме, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика Azur air.

Как уточнили в авиакомпании, на время ожидания пассажиры размещены в терминале аэропорта Атырау, им предоставлены прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами.

В Azur air добавили, что для выполнения дальнейшего рейса в Анталью в Атырау будет направлено резервное воздушное судно. Вылет резервного самолета из Москвы запланирован на 11:30 по московскому времени.

"О времени вылета из Атырау на резервном воздушном судне авиакомпания сообщит дополнительно", - сообщили в пресс-службе.