Лавров: в России западного бизнеса как в прошлом уже быть не может

Однако если страны Запада захотят возобновить диалог, Москва будет к этому готова, указал глава МИД РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Если страны Запада захотят возобновить диалог с РФ, Москва будет к этому готова, но бизнеса как в прошлом уже не может быть. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Не мы разрывали отношения, не мы разрывали контакты. И если наши западные коллеги, включая словенских наших коллег, захотят эти отношения возобновить, то мы будем к этому готовы. Но, естественно, бизнеса как обычно, как в прошлом уже быть не может", - указал Лавров.