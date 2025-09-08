Любое действие встречает противодействие, и нет таких запретов, которые нельзя было бы обойти, указал глава МИД РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Страны - участницы БРИКС на внеочередном саммите объединения в формате видео-конференц-связи обсудят выработку дополнительных шагов для борьбы с противоправными действиями Запада в сфере мировой торговли. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Сегодня состоится виртуальный саммит БРИКС по видео-конференц-связи, в котором и наш президент [Владимир Путин] будет принимать участие. Саммит созывается по инициативе президента Бразилии [Луиса Инасиу] Лулы да Силвы, он посвящен необходимости выработки дополнительных шагов для противодействия противоправным действиям Запада в сфере мировой торговли, мировых финансов, в том числе реакции на так называемую тарифную войну", - сказал глава МИД.

"Любое действие встречает противодействие, и нет таких запретов, которые нельзя было бы обойти, причем запреты в данном случае в подавляющем большинстве своем нелегитимные, противоречащие международному праву, нормам ВТО, а действия по их обходу, соответственно, опираются на договоренности сторон без всяких попыток нанести кому-то ущерб незаконными методами", - указал Лавров.