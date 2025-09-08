В магазинах "Красное & Белое" в Кузбассе возобновили продажи крепкого алкоголя

Покупателям доступны все виды спиртных напитков, которые были представлены до приостановки торговли

КЕМЕРОВО, 8 сентября. /ТАСС/. Магазины "Красное & Белое" в Кемеровской области возобновили продажу крепкого алкоголя. Ранее завешенные стенды вновь открыли, сообщил корреспондент ТАСС.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли Кузбасса сообщили, что лицензия на продажу крепкого алкоголя в магазинах "Красное & Белое" истекла 10 августа. При этом было подано заявление на продление лицензии от компании "Альфа-М", управляющей магазинами сети в регионе.

К продаже доступны все виды алкоголя, которые были представлены до приостановки торговли. Представители сети подтверждают возможность продажи крепких напитков.

ТАСС запросил комментарий министерства промышленности и торговли региона

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что федеральная сеть магазинов "Красное & Белое" уходит из области после того, как компания прекратила розничную продажу алкоголя в регионе в связи с приостановкой лицензии из-за нарушений. Компания не подтвердила свой уход из региона и заявила, что намерена через суд вновь открыть алкомаркеты в Вологодской области.