При этом необходимо повысить взаимное доверие между странами, так как есть военные возможности использования искусственного интеллекта, указал глава МИД РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия и США могут наладить сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, но сначала нужно повысить взаимное доверие, так как есть риски военного применения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Я не сомневаюсь, что в сфере высоких технологий, включая искусственный интеллект, может быть налажена работа, хотя здесь, учитывая потенциальные военные возможности использования искусственного интеллекта, возможно, потребуется как-то сначала повысить взаимное доверие", - сказал он.

Говоря о торгово-экономическом взаимодействии, Лавров отметил, что оборот между двумя странами показывает рост, однако пока остается на низком уровне. "То, что товарооборот вырос на 20%, пока это еще мало о чем говорит, потому что он когда-то был вокруг 30 млрд, а в прошлом году всего 3 [млрд]. И 20% - это может быть просто отражением колебаний цен на уран, который американцы продолжают покупать, колебаний цен на ряд других металлов", - пояснил министр.

По его словам, перспективными направлениями совместной работы могут стать энергетика и освоение Арктики. "Включая совместную работу над производством сжиженного природного газа как у нас, так и на Аляске. У нас есть другие проекты, в которых западный бизнес заинтересован, в том числе на Сахалине. Есть и огромные просторы Сибири, богатейшей части, наверное, не только Евразии, но и всего мира, что касается природных ресурсов. Есть космос", - отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что в отношениях двух стран сохраняется потенциал для диалога в самых разных сферах. "Нет предела для совместных наших действий, для совместного приложения усилий при понимании, что должны совпасть интересы. Если Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы производить больше и сжиженного природного газа, и мы в этом заинтересованы. Если и мы, и они заинтересованы в том, что Арктика - это наш общий дом, особенно с учетом интереса администрации [Дональда] Трампа к Гренландии. И если есть интерес к космосу, а он налицо, и это сфера, в рамках которой никогда наше партнерство не прерывалось. Любые сферы", - заключил глава МИД РФ.